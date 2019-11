Netflix lança trailer de 'V-Wars', nova série de vampiros estrelada por Ian Somerhalder

Uma nova série de vampiros está chegando, e a Netflix divulgou o primeiro trailer de 'V-Wars', que é estrelado por ninguém menos que Ian Somerhalder!

Ian ficou muito conhecido por atuar como Damon Salvatore em 'The Vampire Diaries', e mais uma vez ele vai trabalhar com vampiros, mas dessa vez não como um deles, mas como quem vai enfrentar essas criaturas.

A descrição de 'V-Wars' é 'Um médico enfrenta seu melhor amigo depois que uma doença antiga transforma as pessoas em vampiros', e a Ian é esse médico, Luther Swann. Vai começar a Primeira Guerra Vampiresca, e a série estreia na Netflix no dia 5 de dezembro, com 10 episódios!