MasterChef Brasil - A Revanche: ‘O que definiu a prova foi meu nervosismo’, diz Fernando

No MasterChef – A Revanche, não há espaços para erros e o nervosismo pode ser crucial em uma prova de eliminação. Foi o que aconteceu com Fernando Cavinato, cozinheiro eliminado nesta terça-feira, 19, após um duelo contra Vitor Bourguignon. Em entrevista ao Portal da Band, o rapaz disse que deixou os nervos tomarem o melhor de si.

"Eu estava muito nervoso já na prova de pressão. Queria me livrar do duelo e o nervosismo começou a aumentar. Porém, eu estava confiante porque eu sabia que conseguiria fazer um bom trabalho. Já trabalhei com atum, apesar de nunca ter filetado um peixe daquele tamanho. É uma carne que eu conheço, que sei a textura, os sabores e algumas receitas. Então, não era uma novidade para mim", afirmou.

"Fiquei triste de não ter me livrado nesta primeira prova, porque eu acho que era a maior chance de eu me livrar de ser eliminado. A prova de eliminação está muito difícil nesse modelo. A chance de você sair é muito grande, é de 50%. E acho que, o que definiu a prova foi o meu nervosismo. Eu não tinha ideia de que eu ia ficar nervoso daquele jeito. Fiquei muito tenso e o nervosismo começou a dominar o meu corpo", continuou.

"Não consegui trabalhar do jeito que eu gostaria de trabalhar. Não sei o que aconteceu, meu corpo deu um 'bug'. Mesmo eu consegui fazer as coisas, eu transpareci muito nervosismo. Os chefs ficaram preocupados de que eu me cortasse em algum momento ali. Foi uma reação do meu corpo que eu não esperava. Já fiz tantas provas e não fiquei daquele jeito", lamentou.

Time azul perdeu prova em equipe / Carlos Reinis/Band

Para tentar driblar a situação, Fernandinho apostou em dois pratos clássicos: atum selado na crosta de gergelim e tartar de atum. "Eu consigo me enxergar como um cozinheiro mais clássico, então achei que ir para o lado dos pratos mais clássicos era o melhor caminho e o mais confortável para mim. Como cozinheiro, eu percebi que faço as coisas mais clássicas melhores do que as coisas contemporâneas, então segui esse caminho confiante de que eu me daria melhor em uma prova de eliminação", disse.

"Eu estava confiante no que eu ia entregar, até porque eu sabia bem as técnicas dos pratos. Inclusive, meu maior erro não foi o atum, foram os acompanhamentos. E, nessa altura da competição, é o detalhe que faz uma pessoa ficar ou não. Por mero detalhe, eu errei um pouco mais que o Vitor – ou o Vitor errou um pouco menos que eu e acabou ficando", completou.

Apesar da eliminação, Fernandinho sai do MasterChef – A Revanche de cabeça erguida. "É muito bom ser elogiado pelos chefs porque eu confio muito na palavra deles. O [Erick] Jacquin falar para o Brasil inteiro que o seu tartar está bom é porque estava bom mesmo. E eu fico feliz com isso, porque demonstra que eu realmente virei um cozinheiro. Vejo que esse é o caminho que eu tenho que seguir. Acho que a palavra é gratidão, só tenho a agradecer aos chefs, a Ana Paula Padrão e ao MasterChef por mudar a vida de tanta gente", contou.

"A gente tem que levar as coisas boas. Não adianta eu ficar me martirizando porque eu coloquei alho demais no pesto. Acho que esse é um momento para agradecer. A gente tem que saber tanto ganhar nessa competição, quanto perder. Você tem que saber perder também. Nesse momento, estou focado em conseguir agradecer as pessoas que me apoiaram até aqui. A gente se sacrifica muito para estar aqui e agradecer a quem me apoiou é a principal forma para eu sair de cabeça erguida", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.