Jennifer Lopez não recebeu nada para fazer o filme 'As Golpistas'

Além de estrelar o novo filme 'As Golpistas', Jennifer Lopez ainda é uma das produtoras o longa, e sua atuação vem sendo muito elogiada. Mas ninguém sabia que a atriz e cantora recebeu praticamente nada pelo trabalho!

Eleita Ícone do Ano pela revista GQ, Jennifer deu uma entrevista para a publicação e comentou sobre o novo filme e seu salário: 'Eu faço as coisas porque amo. Eu não recebi muito dinheiro por 'As Golpistas'. Eu atuei e produzi de graça. Eu me banco. Como a 'Jenny from the Block', eu faço o que eu amo'.

Mas vale lembrar que Jennifer deve receber parte do lucro da bilheteria do filme, que ainda conta com Constance Wu, Lili Reinhart, Keke Palmer, Julia Stiles, Cardi B e Mercedes Ruehl. 'As Golpistas' estreia aqui no Brasil no dia 5 de dezembro!