Halsey comenta rumores de gravidez e faz piada

Recentemente começaram rumores de que Halsey estaria grávida de seu namorado, o ator Evan Peters, pois ele foi fotografado com a mão na barriga da cantora durante um passeio. A imagem caiu na internet e as especulações começaram, mas ela esclareceu tudo!

Em seu perfil no Twitter, Halsey fez uma sequência de postagens negando que está grávida e ainda fez piada com o assunto. 'É um menino? Uma menina? São panquecas' ela escreveu, e completou dizendo 'Não estou grávida. Apenas sou alérgica a glúten. Ainda amo panquecas'.

Mas depois de um tempo, Halsey voltou para criticar os rumores e a indelicadeza de tudo isso: 'Algumas celebridades falam abertamente sobre terem problemas no sistema reprodutivo. Algumas não falam. De qualquer forma, parece muito inapropriado usar alguém como alvo para especular sobre algo muito pessoal e precioso'.

pregnancy is a super sensitive subject. some celebrities are open about having any struggles with reproductive health. some are not. either way it seems really inappropriate to target someone and speculate about something so precious and personal.

