Grey's Anatomy: Teoria muda totalmente rumo de casal na 16ª temporada

Este texto contém spoilers!

Esta semana será exibido nos Estados Unidos o último episódio de “Grey's Anatomy” em 2019: Let’s All Go to the Bar”, que apesar de levar o título de “Vamos todos ao bar”, não parece ser tao descontraído assim.

Jo Wilson, interpretada por Camilla Luddington, será um dos personagens que enfrentará uma situação bastante delicada.

“Jo se torna uma voluntária do Safe Haven e recebe uma ligação dizendo que um bebê foi deixado no batalhão de bombeiros de Station 19. Enquanto isso, Meredith avança com sua vida depois de enfrentar o conselho médico. Jackson dá um grande passo em seu romance com Vic, enquanto Bailey e Amelia trocam atualizações de gravidez”, diz a sinopse divulgada pelo portal Catter Matt.

Reprodução / ABC

Isso indica que Jo, que também foi abandonada quando bebê na mesma situação e enfrentou uma grave depressão após descobrir que seu nascimento foi fruto de um estupro, lidará com esse acontecimento de maneira bastante intensa e, segundo a teoria de alguns fãs, pode acabar adotando a criança junto ao marido Alex (Justin Chambers).

O assunto “filhos” não é algo novo para o casal que acabou casando novamente nesta temporada. No entanto, sabemos que o rumo de #Jolex pode mudar completamente após esta decisão.