'De Volta Para o Futuro II' terá apresentação com trilha sonora ao vivo no Sesc Campo Limpo

O Sesc Campo Limpo vai fazer uma sessão especial do filme 'De Volta Para o Futuro II' que vai contar com apresentação ao vivo da trilha sonora!

A banda pernambucana Mombojó é quem vai comandar a música na sessão, que é gratuita, não precisando retirar ingresso antecipadamente, e será ao ar livre. O evento acontece no dia 29 de novembro, às 19h30, e mais informações podem ser encontradas no site do Sesc.

'De Volta Para o Futuro II' foi lançado em 1989 e é estrelado por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Thomas F. Wilson e Lea Thompson.