Com destaque para Lizzo e Billie Eilish, indicados ao Grammy 2020 são anunciados

Nesta quarta (20) foram anunciados os indicados ao Grammy 2020, com destaque para Lizzo, que recebeu oito indicações, sendo a recordista desta edição.

Além dela, Billie Eilish e Lil Nas X receberam seis indicações cada, chamando a atenção dos fãs. A lista ainda conta com grandes nomes como Rosalía, Ariana Grande e Lady Gaga.

A premiação acontece no dia 26 de janeiro. Confira os indicados ao Grammy 2020:

Gravação do ano

Hey Ma – Bon Iver

Bad Guy – Billie Eilish

Hard Place – H.E.R.

7 Rings – Ariana Grande

Talk – Khalid

Truth Hurts – Lizzo

Old Town Road – Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus

Sunflower – Post Malone feat. Swae Lee

Canção do ano

Always Remember Us the Way – Lady Gaga

Bad Guy – Billie Eilish

Bring My Flowers Now – Tanya Tucker

Hard Place – H.E.R.

Lover – Taylor Swift

Norman F***ing Rockwll – Lana Del Rey

Someone You Loved – Lewis Capaldi

Truth Hurts – Lizzo

Álbum do ano

I, I – Bon Iver

Norman F***ing Rockwell – Lana Del Rey

When We All Fall Asleep, Where do We Go? – Billie Eilish

Thank U, Next – Ariana Grande

I Used to Know Her – H.E.R.

7 – Lil Nas X

Cuz I Love You (Deluxe) – Lizzo

Father of the Bride – Vampire Weekend

Artista revelação

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tanks and the Bangas

Yola

Melhor performance pop solo

Spirit – Beyoncé

Bad Guy – Billie Eilish

7 Rings – Ariana Grande

Truth Hurts – Lizzo

You Need to Calm Down – Taylor Swift

Melhor performance pop em grupo ou dupla

Boyfriend – Ariana Grande & Social House

Sucker – Jonas Brothers

Old Town Road – Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus

Sunflower – Post Malone feat. Swae Lee

Señorita – Shawn Mendes feat. Camila Cabello

Melhor álbum pop vocal

The Lion King: The Gift – Beyoncé

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Billie Eilish

Thank U, Next – Ariana Grande

No. 6 Collaborations Project – Ed Sheeran

Lover – Taylor Swift

Melhor performance de rap

Middle Child – J. Cole

Suge – DaBaby

Down Bad – Dreamville feat. J.I.D., Bas, J. Cole, EARTHGANG & Young Nudy

Racks in the Middle – Nispey Hussle feat. Roddy Ricch & Hit-Boy

Cloud – Offset feat. Cardi B

Melhor álbum de música pop latina

Vida – Luis Fonsi

11:11 – Maluma

Montaner – Ricardo Montaner

#ElDisco – Alejandro Sanz

Fantasia – Sebastian Yatra

Melhor álbum latino de rock, música urbana ou alternativa

X 100PRE – Bad Bunny

Oasis – J. Balvin & Bad Bunny

Indestructible – Flor de Toloache

Almadura – iLe

El Mal Querer – Rosalía

Melhor álbum de trilha sonora (compilação)

O Rei Leão – Vários artistas

Era Uma Vez em Hollywood – Vários artistas

Rocketman – Taron Egerton

Homem-Aranha no Aranhaverso – Vários artistas

Nasce Uma Estrela – Lady Gaga & Bradley Cooper

Melhor trilha sonora

Alan Silvestri, por Vingadores: Ultimato

Hildur Guðnadóttir, por Chernobyl

Ramin Djawadi, por Game of Thrones

Hans Zimmer, por O Rei Leão

Marc Shaiman, por O Retorno de Mary Poppins

Melhor videoclipe

We've Got to Try – The Chemical Brothers

This Land – Gary Clark Jr.

Cellophane – FKA Twigs

Old Town Road – Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus

Glad He's Gone – Tove Lo

Melhor filme musical

Homecoming – Beyoncé

Remember My Name – David Crosby

Birth of the Cool – Miles Davis

Shangri-La – Vários artistas

Anima – Thom Yorke