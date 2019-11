WME Awards 2019 premia mulheres da música brasileira; saiba como votar

Uma das premiações musicais mais importantes do Brasil, a WME Awards se dedica a consagrar as mulheres de maior destaque da indústria no último ano. O prêmio, que chega a sua 3ª edição, terá transmissão ao vivo pelo canal TNT no dia 3 de dezembro.

A cada ano, diferentes mulheres são homenageadas – desta vez, as escolhidas foram Gal Costa e Beth Carvalho. A apresentação da cerimônia fica a cargo da artista Preta Gil.

A WME Awards (ou Women's Music Event Awards) traz 16 categorias, sendo sete delas de voto popular: Melhor Álbum, Melhor Cantora, Melhor DJ, Melhor Música Popular, Melhor Música Alternativa, Melhor Videoclipe e Revelação. As demais, que elegem profissionais da indústria, de artistas à produtoras e jornalistas, são definidas por um júri técnico.

Entre os destaques estão a cantora Pitty, com quatro indicações, seguida de Duda Beat, Karina Buhr e Luiza Lian, que concorrem em três categorias. Clique aqui para votar e confira abaixo as categorias e indicadas da WME Awards de 2019.

WME Awards 2019

Voto popular

Melhor Álbum

• Pitty – Matriz

• Lauana Prado – Verdade

• Luiza Lian – Azul Moderno

• Anavitória – O Tempo é Agora

• Céu – Apká

Melhor Cantora

• Iza

• As Bahias e a Cozinha Mineira

• Ludmilla

• Pitty

• Céu

Melhor DJ

• Badsista

• Anna

• Cashu

• Ice Cream Girls

• Eli Iwasa

Melhor Música Popular

• Marília Mendonça – Bebi, Liguei

• Luísa Sonza – BOA MENINA

• Pocah – Não Sou Obrigada

• Anitta, Ludmilla e Snoop Doog feat Papatinho – Onda Diferente

• Yasmin Santos – Para, Pensa e Volta

Melhor Música Alternativa

• Mc Tha – Rito de Passá

• Duda Beat – Bichinho

• Luiza Lian – Sou Yabá

• Pitty – Noite Inteira

• Adriana Calcanhoto – Margem

Melhor Videoclipe

• Luiza Lian – Mil Mulheres

• Pitty – Ninguém é de Ninguém

• Xenia França – Nave

• Luísa Sonza feat. Pabllo Vittar – Garupa

• Iza – Brisa

Revelação

• Malía

• MC Tha

• Giulia Be

• Yasmin Santos

• Tuyo

Júri técnico

Escuta as Minas

• Josyara

• Raissa Fayet

• Jéssica Caitano

• Nina Oliveira

• Ana Frango Elétrico

Melhor Diretora de Videoclipe

• Joyce Prado

• Aline Lata

• Ellen Faria

• Camila Maluhy

• Gabi Jacob

Empreendedora do Ano

• Cris Falcão

• Ana Garcia

• Amanda Oliveira

• Guta Braga

• Fabiana Batistela

Melhor Instrumentista

• Josyara

• Jadsa

• Karina Buhr

• Sintia Piccin

• Alessandra Leão

Melhor Jornalista Musical

• Fabiane Pereira

• Kamille Viola

• Adriana Couto

• Danila Moura

• Adriana de Barros

Melhor Produtora Musical

• Mahmundi

• Erica

• Monica Agena

• Malka

• Apuke Beat

Melhor Radialista

• Patricia Dinis (Alpha FM)

• Isabela Azevedo (EBC Brasília)

• Fabiane Pereira

• Erica Saraiva (Transamérica Salvador)

• Luka (89 FM)

Melhor Show

• Duda Beat

• Karina Buhr

• Marília Mendonça

• Anavitória

• Maria Bethânia

Melhor Compositora

• Tulipa Ruiz

• Duda Beat

• Bibi

• Karina Buhr

• Wynnie Nogueira