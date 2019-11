Elenco de 'Star Wars: A Ascensão Skywalker' é confirmado na CCXP 2019

Como o ator John Boyega, o Finn de 'Star Wars', já tinha avisado em seu Twitter que viria para o Brasil, foi confirmado que ele mais os atores Daisy Ridley e Oscar Isaac, a Rey e o Poe, também virão! O trio vai participar de um dos painéis da CCXP 2019, no sábado, dia 7.

Além do trio protagonista, ainda virão o diretor J.J. Abrams e Kathleen Kennedy, presidente da LucasFilm. Eles vão participar do último painel no sábado (7), encerrando o dia da Disney no evento.

'Star Wars: A Ascensão Skywalker' estreia aqui no Brasil no dia 19 de dezembro.