Série da Amazon de 'O Senhor dos Anéis' já foi renovada para segunda temporada

A série inspirada nos livros de J.R.R. Tolkien sobre a Terra Média ainda está na pré-produção da primeira temporada, mas a segunda já está garantida! De acordo com o Deadline, a chefe de produções originais da Amazon, Jennifer Salke, confirmou a renovação.

Além disso, também foi informado que após finalizada as gravações dos dois primeiros episódios um hiato de quatro a cinco meses será feito, assim os showrunners, J.D. Payne e Patrick McKay, acertem o que for preciso no roteiro da segunda temporada.

A breve descrição da série é 'ambientada na Terra-Média, a adaptação televisiva explorará novas tramas antecedendo A Sociedade do Anel, de J.R.R. Tolkien'. Então não sabemos oficialmente ainda qual será a história da produção, mas especula-se que seja sobre um jovem Aragorn, ou sobre a criação dos Anéis de Poder.

Sem data de estreia oficial, a série de 'O Senhor dos Anéis' chega na Amazon Prime Video em 2021.