MasterChef - A Revanche: cozinheiros prepararam menu completo em prova em equipe

Nesta terça-feira, 19, às 22h45, os seis participantes de MasterChef – A Revanche terão de fazer, pela primeira vez na temporada, um menu completo de quatro passos: amuse bouche, entrada, prato principal e sobremesa. Os dois times deverão reproduzir o menu em seus mínimos detalhes, mas somente os capitães de cada equipe terão a chance de ver e degustar os pratos. Eles serão avaliados somente pelos jurados. A equipe que fizer o melhor trabalho estará salva da prova de eliminação.

Os três cozinheiros do time perdedor vão disputar a prova de eliminação, que acontecerá em duas etapas. Na primeira, que salva um cozinheiro, eles deverão limpar e filetar um atum inteiro. Quem fizer o melhor trabalho se salva. Os dois piores disputarão o duelo final, no qual deverão fazer dois pratos com o atum que limparam. O autor dos piores pratos deixa a competição.

Prêmios

Todos os desafios seguem valendo prêmios. Os vencedores das provas individuais acumulam R$ 1 mil em compras no cartão Carrefour; já as mini provas e as provas coletivas valem R$ 500 para os vencedores. Os dois finalistas ainda serão premiados com R$ 1 mil por mês, durante um ano, para fazer compras com o cartão Carrefour.

O grande vencedor vai ganhar R$ 250 mil do Banco do Brasil, um curso de técnicas tradicionais da culinária francesa no Le Cordon Bleu Rio de Janeiro, uma cozinha completa da nova linha Brastemp Gourmand, uma cozinha equipada com produtos da Tramontina e o troféu MasterChef – A Revanche.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.

Todo domingo, às 22h30, Ana Paula Padrão comanda o MasterChef Para Tudo. O programa reapresenta o episódio exibido às terças com conteúdo especial.