MasterChef: equipe azul perde e faz prova de eliminação

As equipes azul e vermelha, cada uma com três participantes, disputaram a primeira prova da noite. As duas equipes tinham que reproduzir um menu completo de quatro pratos, com amuse bouche (aperitivo pequeno para comer em uma única mordida), entrada, prato principal e sobremesa.

A equipe vermelha foi a vencedora da prova e garantiu uma vaga no mezanino.

Os cozinheiros do time perdedor (azul) foram para a prova de eliminação, que era limpar e filetar um atum inteiro e depois cozinhá-lo em dois pratos diferentes para os jurados.