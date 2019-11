Grey's Anatomy: Desespero e emergência marcam último episódio da 16ª temporada exibido em 2019

Este texto contém spoilers!

O último episódio de 2019 de "Grey's Anatomy" está por vir! No entanto, o nono capítulo da 16ª temporada, Let’s All Go to the Bar” (Vamos todos ao bar), parece ser bem menos descontraído do que seu título.

No teaser promocional, podemos que Meredith (Ellen Pompeo) será recebida novamente no Grey Sloan Memorial Hospital com alguma situação de emergência. Nas imagens, vemos alguns rostos preocupados e Ben (Jason George), marido de Bailey (Chandra Wilson), correndo desesperadamente.

Após a divulgação do vídeo, os fãs já começaram especular alguma situação complicada envolvendo a família de Bailey, que já tem um filho e descobriu que está grávida novamente.

Será que mais uma vez “Grey's Anatomy” entrará em hiato de forma desgarradora?