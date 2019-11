Data de estreia de 'Jumanji: Próxima Fase' muda de novo

'Jumanji: Próxima Fase' teve sua data de estreia no Brasil alterada, mais uma vez. Originalmente, o filme iria estrear aqui em janeiro de 2020, mas foi adiantada para dezembro, e agora a data voltou para janeiro.

Então anote ai no calendário, pois 'Jumanji: Próxima Fase' estreia no Brasil no dia 16 de janeiro de 2020. O filme é estrelado por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan, Jack Black, Danny DeVito, Danny Glover, Nick Jonas e Awkwafina.

A sinopse do filme é 'Em Jumanji: Próxima Fase, a turma está de volta mas o jogo mudou. Enquanto retornam à Jumanji para resgatar um de seus amigos, eles descobrem que nada é como eles esperavam que seria. Os jogadores devem desbravar áreas desconhecidas e inexploradas, desde o árido deserto até as montanhas nevadas, para poderem escapar do jogo mais perigoso do mundo'.