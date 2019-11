Dia da Consciência Negra: Shows e eventos culturais celebram a data amanhã

Data fundamental para a reflexão da importância da cultura negra na formação do Brasil, o Dia da Consciência Negra tem sido celebrado em todos os cantos da cidade ao longo do mês de novembro e nesta quarta (20), feriado em São Paulo, terá programação especial.

Um palco foi montado na Praça da República para receber Jorge Ben Jor, a rapper Drik Barbosa acompanhada dos DJs KL Jay e Nyack e o Bloco Afirmativo Ilu Inã com a participação da cantora Tássia Reis e de Melvin Santhana. Os shows são gratuitos e acontecem a partir das 14h.

Outro show gratuito é da cantora Paula Lima, às 15h, no Memorial da América Latina, com a turnê “Mil Estrelas”.

Alguns Sescs terão atividades especiais, entre eles o Belezinho, que às 18h recebe o belo show do cantor e compositor Mateus Aleluia (R$ 30), e o Pompeia, que amanhã e quinta tem “Mulheres no Mesmo Manto: Homenagem a Jovelina Pérola Negra”, com Cassiana (filha de Jovelina), Adriana Moreira, Luciana Oliveira, Grazzi Brasil e Leci Brandão, às 21h30 (R$ 30).

Tem também a abertura oficial da Feira Preta, evento de empreendedorismo negro, que leva ao palco do Auditório Ibirapuera Amaro Freitas Trio, Ana Karina Sebastião e Lenna Bahule, entre outros, às 17h, com entrada gratuita.

Tanto prefeitura de São Paulo como o governo do Estado propõem extensa programação em celebração à data, em sua maioria gratuita. Confira nos sites prefeitura.sp.gov.br e saopaulo.sp.gov.br.

No teatro

O espetáculo “Odara – Tradição, Cultura e Costumes de um Povo” promoverá sessão especial no Teatro Oficina, às 20h (R$ 50), com ato contra a intolerância religiosa.

Na TV

Também amanhã, às 20h, o Smithsonian Channel exibe o documentário “Green Book: Guia Para a Liberdade”, que conta a história real de Victor H. Green, um carteiro do Harlem que publicou um livro que se tornou uma espécie de guia para viajantes negros nos Estados Unidos em período de segregação racial.

O canal Telecine exalta o protagonismo negro com três sucessos na sequência: “Pantera Negra”, “Creed II” e “Infiltrados na Klan”, a partir das 17h10.

No cinema

Aproveitado a data, será lançado hoje nos cinemas “Fogo Contra Fogo”, baseado na história real de Solomon Kalushi Mahlangu, um jovem vendedor ambulante que, atraído pelo o movimento de libertação, luta contra a opressão do Apartheid sul-africano na cidade de Pretória.