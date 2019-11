Rapper will.i.am relata caso de racismo que sofreu durante voo na Austrália

O rapper will.i.am, membro do Black Eyed Peas, relatou em seu Twitter que sofreu racismo por parte de uma aeromoça, e foi recebido pela polícia no aeroporto quando o avião pousou, a chamado da mulher.

Na rede sociail, will.i.am escreveu "Eu estou em um voo de Brisbane para Sidney. Sinto em dizer que eu e meu grupo tivemos a pior experiência graças a uma aeromoça super agressiva… Eu não quero acreditar que ela é racista. Mas ela claramente descontou suas frustrações em pessoas de cor".

Na sequência, o rapper postou uma foto mostrando que a polícia estava esperando por ele: "É assim que você é recebido quando pousa em Sidney. A aeromoça mandou a polícia atrás de mim porque eu não pude ouvir o que disse enquanto usava fones que isolam barulho". Além de marcar a companhia aérea e relevar o nome da atendente.

Outros passageiros que estavam no mesmo voo que will.i.am confirmaram a história do rapper, uma chegou até a pedir desculpas em nome da Austrália. A companhia aérea ainda não se pronunciou sobre o caso.

I’m currently on a flight from Brisbane to Sydney.

I’m sorry to say me and my group have experienced they worse service due to a overly aggressive flight attendant…

I don’t want to believe she racist.

But she has clearly aimed all her frustrations only at the people of colour

— will.i.am (@iamwill) November 16, 2019