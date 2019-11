Primeiras imagens da série animada de 'Velozes e Furiosos' são divulgadas

A Entertainment Weekly divulgou as primeiras imagens da série animada de 'Velozes e Furiosos', que se chama 'Velozes & Furiosos: Spy Racers', e podemos conhecer alguns dos personagens da produção.

A série é fruto da parceria entre Universal Pictures e a Dreamworks TV, e vai apresentar Tony Toretto, o primo adolescente de Dom Toretto. O jovem é recrutado pelo governo e ele deve se infiltrar em uma liga profissional de corridas, que serve como fachada para uma poderosa organização criminosa.

O elenco de voz conta com Tyler Posey e Similce Diesel, filha de Vin Diesel, e também com Camille Ramsey, Luke Youngblood, Charlet Chung, Jorge Diaz, Renée Elise Goldsberry e Manish Dayal. 'Velozes & Furiosos: Spy Racers' estreia na Netflix no dia 26 de dezembro.