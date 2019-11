Cantor Reinaldo, o 'príncipe do pagode', morre aos 65 anos

O cantor e compositor Reinaldo, conhecido como "príncipe do pagode", morreu, aos 65 anos, na madrugada desta segunda-feira, 18, em São Paulo. O artista lutava contra um câncer no pulmão havia quatro anos. A informação da morte foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista no início da manhã desta segunda.

Reinaldo Gonçalves Zacarias nasceu no Rio de Janeiro em 9 de novembro de 1954 e iniciou a carreira na década de 1980, quando ganhou o apelido de "príncipe do pagode" de uma rádio fluminense.

Em 1986, gravou o seu primeiro álbum, Retrato Cantado de um Amor, que leva o nome de um de seus maiores sucessos. Outras canções que marcaram a carreira de Reinaldo foram Sonhos e Trapaças do Amor. Em 2012, o cantor se candidatou a vereador na cidade de São Paulo, mas não foi eleito.

O enterro de Reinaldo ocorrerá no Cemitério Bela Vista, em Osasco, na Grande São Paulo, às 17h. Nas redes sociais, importantes nomes do samba e do pagode, como Arlindinho, Dudu Nobre e Mumuzinho, lamentaram a morte do cantor.