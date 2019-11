Netflix está trabalhando em sequência de 'Um Tira da Pesada'

Parece que "Um Tira da Pesada" vai ganhar um quarto filme, já que a Netflix teria adquirido os direitos de produzir uma sequência da franquia. A informação é da Variety.

A publicação ainda afirma que Eddie Murphy irá retornar para o papel do protagonista Axel Foley, um policial de Detroit que tem que continuar com sua investigação de assassinato em Beverly Hills, um lugar bem diferente do que está acostumado.

O primeiro filme de "Um Tira da Pesada" foi lançado em 1984, e os dois seguintes estrearam em 1987 e 1994, sendo que o terceiro não foi tão aclamado pela crítica e nem pelos fãs. A Netflix ainda não deu uma previsão de estreia para o novo.