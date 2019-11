Miguel Falabella dirige opereta cômica no Theatro Municipal

A temporada lírica 2019 do Theatro Municipal de São Paulo se encerra esta semana e Miguel Falabella foi o responsável pela montagem da opereta cômica “A Viúva Alegre”, de Franz Lehár, de 1905, em montagem inédita e exclusiva em português.

Além da direção cênica, Falabella assina a tradução e versão da obra, ambientada na Paris do começo do século 20, com vestidos bufantes e coloridos. As sopranos Camila Titinger e Marianna Lima dividem a missão de dar vida ao papel-título, uma mulher viúva de um banqueiro, que recebe convite para um banquete. Na verdade, as autoridades de seu país se preocupam mesmo é como ela poderia gastar toda a fortuna que herdou. No espetáculo, Rodrigo Esteves e Daniel Germano se encarregam do Conde Danilo.

Sob a batuta do maestro assistente Alessandro Sangiorgi, a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo assume a trilha ao lado do Coro Lírico Municipal, orientado por seu regente titular, Mário Zaccaro.