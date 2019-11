Me Poupe! Nathalia Arcuri ajuda professora de pole dance endividada

Nesta segunda-feira, 18, às 22h45, a Band exibe mais um episódio de Me Poupe! Dívidas Nunca Mais. A especialista em finanças pessoais Nathalia Arcuri vai ajudar Grazzy Brugner, a precursora do pole dance no Brasil.

Grazzy tem 39 anos e é formada em educação física. Empreendedora e cheia de ideias, ela busca fazer diversos projetos, mas sem muito planejamento. Grazzy está completamente endividada, tanto na pessoa física quanto na jurídica. Para piorar a situação, ela organiza eventos que só dão prejuízo. Mas esse desafio não intimidou Nathalia Arcuri, que triplicou os treinos de Grazzy.

Me Poupe! Dívidas Nunca Mais é uma parceria Band, Endemol Shine Brasil e Nathalia Arcuri. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no site e no aplicativo da emissora para dispositivos móveis).