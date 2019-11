Lula Molusco, de 'Bob Esponja', deve ganhar uma série solo pela Netflix

Após fechar um novo acordo com a Nickelodeon, a Netflix estaria planejando criar um spin-off de 'Bob Esponja' focado em ninguém menos que o Lula Molusco!

De acordo com fontes do The New York Times, a série animada seria uma das produções que fazem parte do acordo fechado, mas não existem mais detalhes do desenho do Lula Molusco até o momento, apenas que deve ser algo musical.

Ainda segundo a publicação do NYT, esse acordo foi feito para fortalecer a Netflix e seu catálogo, já que os novos streamings, como Disney+ e Apple TV, podem ameaçar a plataforma. Mais informações sobre novas séries, ou do spin-off do Lula Molusco, não foram divulgadas ainda.