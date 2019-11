Atores de "Liga da Justiça" aderem campanha pelo SnyderCut, versão do diretor do filme

Desde que "Liga da Justiça" foi lançado, em 2017, os fãs pedem para que a versão oficial do diretor, Zack Snyder, seja lançada. E cada vez mais grandes nomes do cinema aderem a campanha #ReleaseTheSnyderCut ("liberem o corte do Snyder", em português), como a própria Gal Gadot e Ben Aflleck.

Em seu perfil no Instagram, Gal Gadot, a Mulher-Maravilha, compartilhou uma imagem inédita de sua personagem no filme e colocou na legenda apenas a hashtag da campanha. Já o Batman de Snyder, Ben Affleck apoiou o movimento em seu Twitter, ao escrever também apenas a hashtag.

Quem também se pronunciou sobre o SnyderCut foi Ray Fisher, intérprete do Ciborgue no filme. Assim como Gal, ele também compartilhou uma foto inédita de seu personagem e na legenda, além de colocar a #ReleaseTheSnyderCut, relembrou que já fazem dois anos do filme.

"Liga da Jutiça" era dirigido por Zack Snyder, até que o diretor teve que se afastar por problemas pessoais. O filme que chegou aos cinemas tinha partes dirigidas por Joss Whedon, que assumiu a direção, mas o resultado final não agradou muito, então iniciou-se a campanha pela versão original de Snyder.