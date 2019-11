Letícia Colin publica primeira foto de seu filho, Uri

Letícia Colin deu à luz seu primeiro filho, Uri, nesta quinta (14) e já publicou a primeira foto do bebê em suas redes sociais. A foto mostra a atriz segurando o novo membro da família, enquanto faz carinho no rosto do marido, Michel Melamed.

Veja também:

Netflix está trabalhando em sequência de ‘Um Tira da Pesada’

Harry Styles lança música nova; ouça ‘Watermelon Sugar’

Na legenda da foto, Letícia agradeceu e escreveu "Obrigada a todxs pelas ondas de amor. NASCEMOS". Amigos e fãs se derreteram com a fofura e a delicadeza da foto, e também desejaram saúde e alegrias para a família.

Em seu Stories, a atriz chegou a falar que o parto foi maravilhoso e que "Uri está incrível, não sei explicar, mas ele é muito lindo". Letícia também comentou sobre sua preparação para o parto dizendo "Não tem como negar que a fisioterapia é fundamental para a mulher gestante e nosso parto foi um sucesso, arrasamos. Pessoal aqui [está] muito elogioso sobre o trabalho de parto, modéstia à parte. Deu tudo certo, parto normal, Uri escorregou para o mundo e a gente fez um trabalho incrível preparatório de fisioterapia perineal".