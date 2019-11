HQ ‘Mesmo Delivery’ ganha edição de luxo com capa especial e extras com sketches, entrevistas e outras novidades

A linha do tempo das HQs é cheia de obras que entram para a história e, volta e meia, merecem ser revisitadas. Lançada em 2008, “Mesmo Delivery”, de Rafael Grampá, facilmente entra nessa lista e, 11 anos depois, ganha uma nova versão pela Editora Mino, com a trama completa e recheada de extras.

Primeira HQ solo de Grampá, onde ele escreveu e desenhou, a edição foi lançada na época pela Editora Desiderata. Nas 52 páginas o artista conta uma história curta, de enredo simples, mas arte impecável, uma situação entre duas figuras bem ao estilo interior dos Estados Unidos, muitas vezes estereotipados como “rednecks”.

De cara surge um bizarro imitador de concursos de Elvis – “Eu teria sido um Elvis melhor que o próprio Elvis”–, chamado Sangrecco, e um ex-boxeador, Rufo, que se encontram pela primeira vez num caminhão. Juntos, precisam transportar uma misteriosa carga para a empresa Mesmo Delivery. A trama esquenta mesmo quando estacionam em um velho posto de gasolina no meio do nada para abastecer, no melhor estilo Velho Oeste. E, como uma boa história do gênero, acontecem algumas pancadarias antológicas.

Foi com essa história e traços marcantes que Grampá ganhou reconhecimento de monstros sagrados da arte, como Frank Miller, Bill Sienkiewicz e Craig Thompson. Para celebrar essa marca, o livro volta ao Brasil em uma edição de luxo, com prefácio de Brian Azzarello, entrevista com o autor, insights no processo de criação e dezenas de imagens exclusivas dos sketchbooks originais de Rafael.

Rafael Grampá

O autor e desenhista trabalhou muito tempo com design gráfico, publicidade e cinema. Aliás, esse campo pode ser considerado uma de suas grandes referências, onde cada quadrinho já parece um desenho para ser levado às telonas.

“Mesmo Delivery” foi a porta de entrada do brasileiro ao grande mundo das HQs, especialmente para DC Comics. Atualmente ele trabalha com lendário Frank Miller, criador de “Batman: O Cavaleiro das Trevas”, em uma história relacionada a esta obra, mas direcionada no filho mais novo do Superman, Jonathan Kent.