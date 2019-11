Elenco de His Dark Materials confirma presença na CCXP 2019

Mais três presenças ilustres estão confirmadas na Comic Con Experience deste ano. Dafne Keen, Ruth Wilson e Clarke Peters, da série da HBO His Dark Materials, estarão no evento no domingo, 8 de dezembro.

O trio estará num painel especial da série, marcado para as 15h. His Dark Materials é inspirada na série de livros de Philip Pullman. A trama têm sido considerada uma potencial "nova Game of Thrones", e já atrai uma massa considerável de fãs, apesar da estreia ter ocorrido apenas no início de novembro.

A CCXP 2019 chega ao São Paulo Expo em 5 de dezembro, e fica até o dia 8. Os ingressos já estão todos esgotados.