Harry Styles lança música nova; ouça 'Watermelon Sugar'

Harry Styles foi o apresentador e convidado musical do programa Saturday Night Live, e aproveitou o momento para surpreender seu fãs e lançar uma nova música.

Veja também:

Vikings: Novo vídeo revela mistério que será abordado na estreia especial da 6ª temporada

Rapper will.i.am relata caso de racismo que sofreu durante voo na Austrália

O novo single de Harry se chama "Watermelon Sugar", e faz parte de seu novo álbum, "Fine Line", que está com lançamento marcado para o dia 13 de dezembro. E o cantor também apresentou a música ""Lights Up" durante o programa.

Recentemente, Harry Styles confirmou que vai começar uma nova turnê, "Love on Tour", e revelou que a América do Sul está entre os destinos, mas ainda não anunciou as datas e nem se irá passar pelo Brasil também.