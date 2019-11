Grey's Anatomy: Novo romance marcará um dos episódios mais emocionantes da 16ª temporada

Este texto contém spoilers!

A 16ª temporada de "Grey's Anatomy" está pronta para consolidar mais um romance! Desta vez, o novo casal irá dar um passo importante no nono episódio intitulado “Let’s All Go to the Bar” (Vamos todos ao bar).

De acordo com a Blasting News, o Dr. Jackson Avery (Jesse Williams) e Vic Hughes (Barret Doss) levaram seu relacionamento ao próximo nível.

A sinopse revela que o cirurgião plástico dará um grande passo em direção a charmosa bombeira, marcando um novo episódio crossover do drama médico e da série derivada "Station 19".

No entanto, esta situação parece bastante confusa, já que no oitavo episódio Jackson e a ex-namorada Maggie (Kelly McCreary), viveram um momento romântico que quase terminou em um beijo.

Jakcson não será o único que compartilhará a história dos bombeiros mais de perto. Jo (Camilla Luddington) também estará presente no quartel de bombeiros como voluntária quando chegará um bebê que foi abandonado, assim como ela.

O episódio liderado por Kevin Mckidd, que interpreta Owen, reserva acontecimentos intensos e pode ser um dos mais emocionantes desta temporada!