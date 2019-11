Atriz Fernanda Montenegro relembra Nelson Rodrigues em leitura dramática no Theatro Municipal

O Theatro Municipal recebe outro grande evento, mas nesta segunda (18), às 20h: “Nelson Rodrigues Por Ele Mesmo”, onde a atriz Fernanda Montenegro faz uma leitura dramática baseada na obra homônima de Sônia Rodrigues, filha do escritor e cronista Nelson Rodrigues.

Veja também:

Miguel Falabella dirige opereta cômica no Theatro Municipal

HQ ‘Mesmo Delivery’ ganha edição de luxo com capa especial e extras com sketches, entrevistas e outras novidades

Fernanda esteve recentemente no local para o lançamento de sua biografia, “Prólogo, Ato, Epílogo”, e agora encerra a temporada anual do projeto “Teatro no Municipal”, que recebeu artistas renomados nas noites de segundas.

O ingresso custa apenas R$ 5 e a venda acontece na bilheteria do Theatro, a partir das 12h.