Imagens do crossover das séries do Arrowverso mostram mais de 'Crise nas Infinitas Terras'

As primeiras imagens do crossover 'Crise nas Infinitas Terras', que vai juntar as séries do Arrowverso, foram divulgadas, junto com teasers especiais mostrando um pouco de como será o encontra de 'Arrow', 'The Flash', 'Batwoman', 'Supergirl' e 'Legends of Tomorrow'.

Veja também:

Primeiras imagens da nova temporada de ‘Sex Education’ são divulgadas pela Netflix

Lula Molusco, de ‘Bob Esponja’, deve ganhar uma série solo pela Netflix

As fotos mostram o encontro da maioria dos heróis e heroínas que irão participar dos cinco episódios que vão compor o crossover. Mas podemos notar que alguns não apareceram, como Tom Welling e os outros convidados especiais. E além das fotos, também foram divulgadas teasers que mostram um pouco mais da 'Crise'.

Os episódios de 'Crise nas Infinitas Terras' serão exibidos na ordem: 'Supergirl' em 8/12; 'Batwoman' em 9/12; e 'The Flash' em 10/12; e os dois episódios finais só vão ao ar no dia 14 de janeiro de 2020, em 'Arrow' e 'Legends of Tomorrow'.