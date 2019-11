Após críticas ao reboot de 'As Panteras', Elizabeth Banks rebate: "Fizeram 37 filmes do Homem-Aranha"

O novo filme da franquia 'As Panteras' vem recebendo algumas críticas de pessoas que alegam que o longa anterior, estrelado por Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz, estaria muito fresco na memória ainda. Então Elizabeth Banks decidiu rebater esses comentários.

Em entrevista ao portal WSJ Magazine, a diretora, roteirista e parte do elenco foi direto ao ponto dizendo "Vocês tiveram 37 filmes do 'Homem-Aranha' e não estão reclamando. Acho que as mulheres tem direitos de estrelarem uma ou duas franquias de ação, a cada 17 anos, me sinto completamente bem com isso. Estar numa grande franquia permite que você tenha tudo. É quase injusto para as mulheres. Os melhores papéis estão em longas independentes, mas eles não dão lucro. É ok querer fazer algum dinheiro".

Dito isso, vale lembrar que os dois primeiros filmes de 'As Panteras' foram lançados em 2000 e 2003, e a série, que era estrelado por Jaclyn Smith, Farrah Fawcett e Kate Jackson, foi exibida de 1976 e 1981.

O novo filme tem como trio principal as atrizes Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska, e o elenco ainda conta com Elizabeth Banks, Patrick Stewart, Djimon Hounsou, Noah Centineo, Sam Claifin e Luis Gerardo Méndez.