"Coringa" ultrapassa 1 bilhão de dólares nas bilheterias e faz história

"Coringa" entrou para a história do cinema ao bater a marca de 1 bilhão de dólares de bilheteria ao redor do mundo, isso porque é o primeiro filme de classificação restrita a atingir a marca!

Além disso, "Coringa"também é o 13º longa baseado em quadrinhos a entrar no grupo do bilhão, mas é a produção considerada mais rentável, já que o orçamento é considerado baixo. E não s epode esquecer que o filme já garantiu um prêmio, sendo o grande vencedor do Festival de Veneza Deste ano.

Estrelado por Joaquin Phoenix, e dirigido por Todd Phillips, "Coringa" ainda tem no elenco Zazie Beetz e Robert De Niro.