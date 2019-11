Trilha sonora de Frozen 2 é divulgada pela Disney; Ouça agora

Próximo ao lançamento de Frozen 2, a Disney divulgou a trilha sonora oficial do filme, tanto na versão original, em inglês, quanto em outros idiomas. E as músicas em português foram lançadas também!

Veja também:

As modalidades disponíveis em ‘Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020’

Dwayne Johnson vai interpretar Adão Negro em filme previsto para estrear em 2021

Além das músicas na voz dos personagens, ainda têm versões com outros artistas cantando, como Panic! at the Disco, Weezer e Kacey Musgraves.

Frozen 2 estreia aqui no Brasil no dia 2 de janeiro de 2020, e a sinopse oficial do filme é Anna, Elsa, Kristoff, Olaf e Sven deixan o reino de Arendelle para viajar até uma antiga floresta de uma terra encantada. O objetivo é encontrar as origens do poder de Elsa para salvar o reino. Durante a D23 foi confirmado que Evan Rachel Wood fará a voz da rainha Iduna, mãe de Anna e Elsa, indicando que o longa terá flashbacks com a infância das princesas.