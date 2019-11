Fernanda Montenegro comenta pedido de fãs para estrelar Animais Fantásticos 3

Desde que foi confirmado que Animais Fantásticos 3 vai se passar no Brasil, os fãs da franquia começaram a imaginar atores e atrizes brasileiros que poderiam entrar na produção. E Fernanda Montenegro foi uma das mais pedidas, então ela comentou sobre o assunto.

Em seu perfil no Instagram, Fernanda compartilhou uma foto da petição que pede para que ela interprete a Ministra da Magia do Brasil, e revelou que infelizmente não poderá fazer parte do elenco de Animais Fantásticos 3. "Obrigada pelo carinho, cabe a mim avisar que estou com a agenda repleta em 2020. Grande abraço pela iniciativa de tantos amigos" escreveu na legenda.

O fãs brasileiros ficaram tristes com a notícia de que não teremos Fernanda Montenegro no próximo filme de Animais Fantásticos. Mas não perderam as esperanças de ver artistas brasileiros atuando na produção!

As gravações de Animais Fantásticos 3 começa em 2020 e o filme tem previsão de estreia para 11 de novembro de 2021.