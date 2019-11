Ator de Star Wars confirma que virá para o Brasil e fãs vão à loucura

John Boyega, também conhecido como o Finn da novo trilogia de Star Wars, avisou aos fãs em seu Twitter que irá viajar para divulgar o filme. E ele confirmou que o Brasil está no roteiro!

Veja também:

Netflix anuncia começo das gravações de Sky Rojo, nova série do criador de La Casa de Papel

Trilha sonora de Frozen 2 é divulgada pela Disney; Ouça agora

"Ah sim, aquele pequeno filme indie sobre sky walker estreia em dezembro então Brasil, Japão,Estados Unidos, Reino Unido e mais alguns vejo vocês em breve" escreveu o ator de Star Wars em seu perfil.

Então uma fã brasileira perguntou se John está vindo para cá, e ele respondeu confirmando a notícia! Agora resta saber se os outros membros do elenco de Star Wars: A Ascensão Skywalker também virão, e se eles vêm para a CCXP 2019.

Oh yeah that little indie film about sky walker comes out this December so Brazil, Japan, USA, UK and a few more see you soon !!!!

— John Boyega (@JohnBoyega) November 17, 2019