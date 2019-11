Netflix divulga trailer de documentário sobre tempo de Maradona em time mexicano

A Netflix divulgou o trailer de sua nova série documental, Maradona no México, que vai mostrar a passagem do ex-jogador pelo time mexicano Dorados de Sinaloa.

Veja também:

Ryan Reynolds estrela novo trailer de Esquadrão 6, filme da Netflix

Netflix anuncia segunda temporada de The Witcher antes mesmo da primeira estrear

A série acompanha Maradona treinando o time da segunda divisão mexicana, com sede na cidade Culiacán, que é conhecida por ser centro de operações de um cartel de drogas. Confira o trailer:

Maradona no México terá sete episódios que foram gravados entre 2018 e 2019, e, além de mostrar como Dieguito tirou o Dourados de Sinaloa do último lugar para lutar por uma vaga na elite do futebol mexicano, vamos ver seu temperamento explosivo e emocionado.

A série estreia na Netflix no dia 13 de dezembro no catálogo da Netflix.