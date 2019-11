Todos os ingressos para a Comic Con Experience 2019 estão esgotados

A CCXP19 nem começou e já está fazendo história. O maior festival de cultura pop do planeta esgotou todas as modalidades de ingressos, pela primeira vez desde sua estreia em 2014.

As vendas tiveram início em abril deste ano e foram disponibilizados 280 mil ingressos para o público, entre credenciais avulsas e as que davam acesso aos quatro dias de evento, assim como os pacotes Epic e Full Experience – que além da entrada ofereceriam facilidades e produtos exclusivos.

Em sua 6ª edição, a CCXP vai receber seu maior número de fãs em busca das grandes novidades do entretenimento mundial, reveladas entre 5 e 8 de dezembro, no São Paulo Expo.

"O sold out dos ingressos há pouco menos de um mês do festival é um marco em nossa história. Fizemos a CCXP pela primeira vez em 2014 para preencher uma lacuna que existia no mercado de entretenimento do Brasil, mas também para realizar um sonho nosso de fãs que frequentavam Comic Cons em outros lugares", comemora Pierre Mantovani, CEO da Omelete Company.

"Hoje somos a maior do planeta! Extrapolamos os limites dos quadrinhos e temos conteúdos de séries, filmes e games, entre outros. Seremos palco de grandes anúncios dos principais estúdios do mundo. Não me canso de dizer que os fãs não perdem por esperar. Ainda tem muita coisa bacana para ser anunciada. Não tenham dúvidas: vai ser épico!", completa.

Alguns estúdios já começaram a anunciar seus elencos para esta edição. A Warner confirmou as participações de Gal Gadot e a diretora Patty Jenkins para um painel sobre a continuação de Mulher-Maravilha. Para falar sobre o filme Aves de Rapina (Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa), que tem lançamento previsto para 2020, estarão presentes Margot Robbie, Ella Jay Basco, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollet-Bell e Rosie Perez (Renee Montoya).

Para delírio dos fãs a Netflix traz o elenco da aclamada série La Casa de Papel: Pedro Alonso (Berlin), Alba Flores (Nairóbi), Darko Peric (Helsinki), Rodrigo de la Serna (Palermo) e Esther Acebo (Estocolmo). O estúdio também surpreendeu o público com a vinda de Ryan Reynolds e do diretor Michale Bay para falar sobre seu novo filme Esquadrão 6.

A CCXP19 também investiu em convidados do universo das séries de TV: Iain Gleen (Game of Thrones e Titans), Lana Parrilla (Once Upon a Time) e Lesley-Ann Brandt (Lucifer), entre outros. O festival oferece ainda aos fãs dos quadrinhos a possibilidade de ver se perto seus artistas preferidos no maior Artists’ Alley do hemisfério sul.

São mais de 500 quadrinistas do Brasil e do mundo. Entre os estrangeiros estão Neal Adams, Joëlle Jones, Frank Quitely, Eduardo Risso e Charlie Adlard. Nomes consagrados no cenário nacional como Mike Deodato Jr., Laerte, Germana Viana, Rebeca Prado, Ju Loyola, André Dahmer, Robson Rocha, Jun Sugiyama e Alexandre Carvalho também estarão presentes.

Já a lenda viva Frank Miller estará no evento para a celebração oficial dos 80 anos do Batman, em sessões de fotos e autógrafos que serão anunciadas em breve. A pouco menos de um mês para sua 6ª edição, o festival ainda tem diversos conteúdos para anunciar. O Palco Creators, que surgiu no ano passado para aproximar ainda mais os fãs de seus criadores de conteúdos preferidos, terá sua programação revelada nos próximos dias.

Quem não perde a oportunidade de acompanhar uma boa partida, também pode esperar pelos campeonatos da Game Arena, que vai reunir alguns dos melhores participantes de e-sports do país. Para ajudar os fãs que querem conhecer todos os mundos do maior festival de cultura pop do planeta, está disponível para download gratuito o aplicativo oficial do evento – compatível com os sistemas Android e IOS.

O aplicativo da CCXP19 vai reunir as informações oficiais do festival e será atualizado de acordo com os anúncios que acontecerem até lá. Para os fãs mais ansiosos, já é possível conhecer parte das programações dos Auditórios Cinemark XD, Ultra e Prime tanto no app quanto no site. Além dos horários e detalhes dos convidados, também será possível ver todas as marcas, estúdios, áreas e opções de alimentação.

Um mapa interativo também vai ajudar para que nenhum aventureiro fique perdido nos corredores do evento. E quem quiser se organizar para não esquecer nenhuma atividade, ainda vai poder personalizar a experiência favoritando os conteúdos na área "Minha CCXP".