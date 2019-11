Rapper MV Bill faz show grátis em três centros culturais de SP

Dono de uma sólida carreira no meio hip-hop, o rapper MV Bill se apresenta em três centros culturais da cidade de São Paulo neste feriado prolongado, gratuitamente.

O primeiro show acontece nesta sexta-feira (15), na Casa de Cultura do Itaim Paulista (r. Monte Camberela, 490 – Vila Silva Teles). No sábado (16), é a vez da galera de Casa de Cultura de Parelheiros (r. Nazle Mauad Lutfi, 169 – Parque Tamari). A maratona encerra na Casa de Cultura do Hip Hop – Sul (r. Sant'Ana, 201 – Vila São Pedro). Todas as apresentações começam às 19h.

MV Bill nasceu em 1974, na Cidade de Deus, favela da cidade Rio de Janeiro. Ele começou a carreira aos 14 anos, escrevendo sambas-enredo para o pai. Dez anos depois lançava seu primeiro álbum, "Traficando Informação", passando de vez para o rap. De lá para cá, já foram oito álbuns e diversos prêmios – dentre eles, o VMB (atual MTV MiAw). Ele também atua, dirige filme e é um ativista social.

Os shows nos três centros culturais da capital paulista acontecem dentro da programação da Secretaria Municipal de Cultura para o Mês da Consciência Negra e também fazem parte da turnê de divulgação do álbum "Essencial", lançado em julho deste ano. Na semana passada, o rapper divulgou o clipe de "Tim Maia", seu mais recente single.

