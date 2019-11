MasterChef: ‘Queria entregar uma terrine perfeita’, diz Estefano

O cozinheiro Estefano Zaquini estava sobre grande pressão na prova da terrine de chocolate no MasterChef – A Revanche. Por se intitular confeiteiro, o participante sabia que os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella, Erick Jacquin e o convidado Alê Costa iriam esperar nada menos do que uma sobremesa perfeita vinda dele.

"Eu sabia que iriam esperar bastante de mim e eu tinha que surpreender. Eu sou confeiteiro e numa prova de confeiteira, numa prova de chocolate, eles vão esperar mais de mim do que das outras pessoas. Então, o peso nas minhas costas era muito maior", desabafou em entrevista ao Portal da Band.

De acordo com Estefano, a presença do chocolatier Alê Costa só aumentou ainda mais essa pressão. "O peso foi dobrado, porque ele tem nome e é dono de uma das maiores lojas de chocolate do país. Eu queria entregar uma terrine perfeita para eles e, para mim, ela só é perfeita quanto eu corto e tem todas as camadas. Por isso, eu não poderia economizar nos processos, mas também teria que controlar o meu tempo", explicou.

"Eu não pensei em surpreender ninguém, mas entregar um trabalho com excelência em 1h30 – que é muito pouco tempo para fazer uma terrine. Quando foi relevado o tema da prova, imaginei que teríamos no mínimo duas horas. Mas, o tempo no MasterChef sempre é um complicador", completou o jovem que entregou uma elogiada terrine de chocolate com creme de queijo, geleia de maracujá e crocante de castanha de caju.

"Foi um carinho para os meus ouvidos, porque eu queria muito ganhar essa prova. Ser elogiado por uma pessoa que entende do assunto, que é um confeiteiro e que tem uma marca de chocolate, dá um alívio. Eu queria muito ganhar essa prova, porque eu estava vindo apenas de 'médias' no programa. Acredito até que poderia ter entregado um trabalho melhor, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo de geladeira, mas no geral estou muito satisfeito", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.