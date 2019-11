Grey's Anatomy: Presenças especiais marcam o episódio 350 da série

Este texto contém spoilers!

A 16ª temporada teve um marco especial de “Grey's Anatomy”: o episódio de número 350 que trouxe muitos personagens do passado para ajudar a Meredith Grey a conseguir sua licença médica novamente.

Uma das supressas foi a volta da primeira paciente da Dra. Grey, Katie Bryce (Skyler Shaye), que fez sua aparição no primeiro episódio estreado em 2005, voltando na 12ª temporada e agora.

Além disso, a melhor amiga Cristina Yang (Sandra Oh) também retornou para a trama através de uma carta lida aos jurados por Alex Karev (Justin Chambers) com o intuito de mostrar as realizações de Meredith como médica.

"Ela é uma luz em um sistema quebrado que ela consertará. Ela é o sol e é imparável".

— Shondaland (@byshondaland) November 15, 2019