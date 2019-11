Artista holandês cria montagens de estrelas de Hollywood lado a lado com suas versões mais jovens, e o resultado é incrível; confira fotos

Munido de uma grande ideia e talento em programas de edição de imagem, o artista holandês Ard Gelinck pôs lado a lado as estrelas de Hollywood preferidas em uma galeria de imagens, na qual os atores se encontram com suas personas mais jovens.

As montagens feitas pelo desenhista gráfico são uma avalanche de nostalgia para os faz da TV e do cinema, e mostram o quanto os anos foram bondosos com a maioria dos atores.

O instagram pessoal de Ard é uma olhada no passado da cultura pop, na galeria abaixo você encontra 14 fotos de várias celebridades de Hollywood. Na rede social, no entanto, a galeria é bem mais vasta, e você pode conferir-la aqui.

Confira a galeria de fotos dos atores mais icônicos das últimas décadas