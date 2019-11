MIS apresenta exposição 'Musicais no Cinema' que aborda o universo do gênero cinematográfico

Os musicais estão diretamente ligados à história do cinema com som e o material de filmes clássicos é vasto. E “Musicais no Cinema”, exposição já aberta no MIS, faz esse traçado do gênero, desde o seu primórdio até os últimos lançamentos.

A mostra é apresentada a partir de fotografias, vídeos, cartazes, documentos, figurinos, depoimentos e trechos de filmes musicais de diferentes partes do mundo, mas em especial os norte-americanos, como o clássico maior, “Cantando na Chuva” (1952). Personagens fundamentais na combinação entre atuar e dançar também ganham seus devidos destaques, entre eles Fred Astaire, Julie Andrews e John Travolta.

“Musicais no Cinema” é dividida em 20 áreas, ocupando os dois pavimentos do museu, apresentando mais de 200 filmes e também atividades paralelas, como mostras de cinemas, cursos e palestras, em programação que pode ser vista no site mis-sp.org.br.

Do Brasil também

Inédita fora da França, a exposição ganhou uma adaptação em sua versão brasileira, com espaços dedicados a filmes musicais produzidos no Brasil desde 1927. Entram nessa lista as “Chanchadas”, famosas nas décadas de 1940 e 1950; o Cinema Novo, com produções como “Quando o Carnaval Chegar”, de Cacá Diegues; os filmes jovens, principalmente das décadas de 1980; e as cinebiografias, como “Elis” e Tim Maia”.

Em especial, há um espaço dedicado a Carmen Miranda, com exibição de trechos de seus musicais clássicos como “Entre a Loura e a Morena”.