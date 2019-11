MasterChef - A Revanche: ‘A principal dificuldade foram as texturas do chocolate’, afirma Alê Costa

O desafio das terrines de chocolate, uma sobremesa francesa clássica, surpreendeu e assustou os participantes do MasterChef – A Revanche. Convidado especial para a prova, o chocolatier Alê Costa revelou quais eram as pegadinhas do desafio.

"A principal dificuldade que eles tiveram foram as diferentes texturas do chocolate. Tiveram sabores incríveis. O Fernando [Kawasaki] trabalhou com vários tipos de laranja, o Thiago [Gatto] fez com cupuaçu. Haviam sabores exóticos e deliciosos, mas apenas três dos sete participantes conseguiram deixar a terrine num formato ideal", disse em entrevista ao Portal da Band.

Alê elogiou ainda a terrine de chocolate com creme de queijo, geleia de maracujá e crocante de castanha de caju apresentada por Estefano Zaquini. "Eu diria que a gente poderia vender em um restaurante, em uma doceria. Foi uma prova tecnicamente difícil e complexa, como sempre chocolate é. Fiquei feliz com o resultado, principalmente com os sabores, porque o chocolate é um ingrediente muito complicado", completou o chocolatier.

Para o jurado convidado, os participantes se assustaram com a prova devido à falta de familiaridade com o ingrediente. "Um bom chef às vezes não tem uma grande performance nas sobremesas e o chocolate vem depois da sobremesa, numa perspectiva técnica. Precisa entender quanto tem de manteiga, quanto tem de cacau, quanto tem de leite – porque 26% do leite é gordura e, assim como a manteiga é uma gordura natural", explicou.

"Você precisa entender muito bem o que tem ali, em cada um daqueles chocolates, para ver onde entra mais creme de leite, mais leite, mais manteiga ou mais gordura. Então, as pessoas realmente ficam com medo do chocolate porque, se você não trabalhar no tempo certo e na temperatura adequada, ele não vai desmoldar, ele não vai ficar brilhante. É diferente de um creminho qualquer que você coloca dentro de um biscoitinho", completou.

O chocolatier afirmou ainda que a complexidade da prova é para realmente selecionar os bons cozinheiros. "Esse é o meu papel aqui pela décima primeira temporada consecutiva aqui no MasterChef: trazer um pouquinho de complexidade para separar os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Já vi excelentes candidatos favoritos ao troféu escorregando na prova do chocolate. Graças a Deus, hoje foi uma prova de vantagem e não de eliminação. Fico triste quando é para eliminar alguém", finalizou.

