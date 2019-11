Letícia Colin dá à luz seu primeiro filho no Rio de Janeiro

Nesta quinta (14) Letícia Colin deu à luz seu primeiro filho, Uri, de acordo com informações do assessor de imprensa da atriz. O parto foi normal e aconteceu na maternidade da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro.

Uri é fruto do relacionamento de Letícia com o também ator Michel Melamed, com quem está junto desde 2016. Ainda de acordo com a assessoria da atriz, tanto ela quanto o bebê estão bem.

Em suas redes sociais, Letícia ainda não compartilhou nenhuma foto do novo integrante da família, e os fãs estão querendo ver o rostinho do pequeno Uri o quanto antes!