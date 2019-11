Kiss confirma shows da turnê de despedida em seis cidades no Brasil

O Kiss está se aposentado dos palcos, mas antes disso a banda vai passar aqui no Brasil com sua turnê de despedida, End Of The Road Tour! O grupo está com shows marcados em seis cidades do país, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Uberlândia, Ribeirão Preto e Brasília.

Veja também:

Maroon 5 confirma quatro shows no Brasil no começo de 2020

Netflix anuncia segunda temporada de The Witcher antes mesmo da primeira estrear

O grupo desembarca por aqui no começo de maio e se apresenta primeiro em Porto Alegre, no anfiteatro do Beira Rio no dia 12. O Kiss então segue para Curitiba, onde se apresenta no dia 14 na Pedreira Paulo Leminski.

Dia 16 é o dia do show em São Paulo, que vai acontecer no Allianz Parque, e depois eles seguem para o interior, onde se apresentam em Ribeirão Preto no dia 17, na Arena Eurobike.

Os dois últimos shows do Kiss no Brasil acontecem no dia 19 de maio em Uberlândia, no Estádio Parque do Sabiá, e depois em Brasília, no dia 21, no Estádio Nilson Nelson.

Ingressos

As informações de ingressos para os shows de São Paulo, Ribeirão Preto e Uberlândia podem ser encontradas no site da Ingresso Rápido, e para Porto Alegre, Curitiba e Brasília no site da Uhuu.