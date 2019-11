Versão hip-hop de Romeu e Julieta será feita por Spike Lee

O diretor Spike Lee anunciou para todos qual é seu novo projeto: uma versão com hip-hop do clássico Romeu e Julieta! O projeto se chama Prince of Cats e será ambientado nos anos 1980.

O filme é baseado em uma graphic novel escrita por Ron Wimberly e conta a clássica história de Shakespeare pela perspectiva do primo de Julieta, Teobaldo. Cheio de lutas de espadas, a trama se passa na República Popular do Brooklyn, um mundo vibrante e repleto de música e dança.

Prince of Cats ainda não teve uma previsão de estreia anunciada, e Spike Lee ainda está finalizando seu trabalho atual, o filme Da 5 Bloods sobre veteranos da Guerra do Vietnã.

Essa não é a primeira vez que o diretor adapta um conta clássico e dá uma pegada mais atual. Lee fez isso em 2015, quando lançou Chi-Raq, que reconta a peça grega Lisístrata mostrando as disputas de gangues e violência policial das ruas de Chicago.