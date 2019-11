'Ford vs Ferrari' retrata rivalidade nas pistas e promete empolgar fãs da velocidade

Em semana de Fórmula 1 no Brasil, nada melhor do que a estreia de um filme sobre uma grande rivalidade nas pistas de corrida para empolgar os fãs de velocidade. Estreia nesta quinta-feira (14) nos cinemas “Ford vs Ferrari”, de James Mangold (“Os Indomáveis”), e só o título já diz muito sobre a saga.

É 1966 e a escuderia italiana é soberana, vencendo quatro das últimas cinco provas da principal competição da época, as 24 Horas de Le Mans, na França. Cansada de comer poeira – e rancorosa por não conseguir comprar a fábrica da Ferrari –, a Ford, dos Estados Unidos, decide então investir pesado para quebrar essa sequência, e convida o designer automotivo norte-americano Carroll Shelby (Matt Damon) e do destemido piloto britânico Ken Miles (Christian Bale) para construir um carro de corrida revolucionário.

Porém, eles passam por alguns problemas nada fáceis de resolver, a começar pela própria escuderia que os contrataram, que não tem paciência com os métodos pouco ortodoxos dos dois experts. Mas, principalmente, Carroll e Ken precisam lidar com seus egos para, então, conseguir vencer os carros vermelhos.