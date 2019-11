Eva Longoria fala sobre live-action de 'Dora, a Aventureira': 'Ótima representação dos latinos'

A atriz Eva Longoria não parou de trabalhar, mesmo apenas dois meses após dar à luz seu filho. Em “Dora e a Cidade Perdida”, dirigido por James Bobin, que estreia nesta quinta-feira (14) nos cinemas, ela atua como a mãe da jovem aventureira, vivida por Isabela Merced, na produção que conta ainda com Eugenio Derbez, Michael Peña, Danny Trejo e Benicio del Toro. Na trama, Dora e seu macaco Botas tentam solucionar um grande mistério envolvendo Paratapa, uma antiga cidade perdida dos Incas.

Sua carreira, mesmo sendo mãe e empresária, permanece agitada. Por que você decidiu participar de ‘Dora’?

Adaptar um ícone como Dora para nós é sensacional, pois ela representa os valores da comunidade latina: família, coragem, educação, inteligência. Para mim, foi uma honra. O fato de ser uma ótima representação dos latinos é um retrato positivo na tela grande, em um estúdio e orçamento grandes, e não em um filme minúsculo.

Como foi filmar tão pouco tempo após ter um filho?

Isso me assustou. Havia dois meses que meu filho tinha nascido e estava amamentando. Não dormia, estava gorda… E, mesmo dormindo pouco, não me importei. Felizmente, o diretor e os atores se adaptaram à minha agenda e me permitiram ter dias livres e mais abertos.

Quanta energia você gasta em um filme, sabendo que seu nome está em jogo?

É por isso que escolho meus projetos com muito cuidado. Se não vou dar 110%, não o farei, principalmente se não estiver me refletindo. Digo não a 90% dos projetos que me são apresentados porque eu já vi o que eles me ofereceram. Não quero interpretar personagens que não entendo o que ela faz.