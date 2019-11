Estreias no cinema: Veja quais filmes entram em cartaz nesta quinta

Para quem já está pensando em como vai aproveitar o feriado de Proclamação da República, diversos filmes entram em cartaz nesta quinta-feira (14) para entreter o público nos cinemas de São Paulo. Veja a seguir as estreias de destaque:

"As Panteras"

[EUA, 2017], de Elizabeth Banks. Com Naomi Scott, Ella Balinska e Kristen Stewart

Quando um jovem engenheiro de sistemas soa o alarme a respeito de uma perigosa tecnologia, As Panteras são chamadas à ação e colocam suas vidas em risco para proteger o mundo nesse remake da história, que teve seu início em 1976.

"O Irlandês"

[EUA, 2019], de Martin Scorsese. Com Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino

Frank Sheeran, interpretado com maestria por Robert De Niro, é um veterano de guerra que escolhe deixar sua família em segundo plano para ser fiel a outra, como homem de confiança da máfia. O bom trabalho chega aos ouvidos de Jimmy Hoffa (Al Pacino), poderoso presidente do Sindicato dos Caminhoneiros e uma lenda política nos EUA nos anos 1960.

Em São Paulo, o filme terá apenas uma semana de sessões, desta quinta (14) a próxima quarta (20), apenas no Petra Belas Artes. As entradas estão à venda no site eventbrite.com.br com preços de R$ 20 a R$ 34. Ao todo, serão 17 sessões, com três horários de quinta (14) a sábado (16), e dois entre domingo (17) e quarta (20).

"Ford vs Ferrari"

[EUA, 2019], de James Mangold. Com Matt Damon e Christian Bale

É 1966 e a escuderia italiana é soberana, vencendo quatro das últimas cinco provas da principal competição da época. Cansada de comer poeira – e rancorosa por não conseguir comprar a fábrica da Ferrari –, a Ford, dos Estados Unidos, decide então investir pesado para quebrar essa sequência.

"Invasão ao Serviço Secreto"

[EUA, 2018], de Ric Roman Waugh. Com Gerard Butler e Morgan Freeman

Após uma tentativa de assassinato ao presidente dos EUA, o agente do Serviço Secreto, Mike Banning, é injustamente acusado e levado sob custódia. Determinado a provar sua inocência, ele se torna um alvo do FBI à medida em que tenta encontrar o verdadeiro culpado.

"Diz a Ela que Me Viu Chorar"

[Brasil, 2019], de Maíra Bühler. Documentário

O filme narra o cotidiano de moradores que compartilham quartos de um hotel na região central de São Paulo, que participam de um programa municipal prestes a ser extinto, “De Braços Abertos”, que buscava a redução de danos causados pelo uso abusivo de crack.

"Azougue Nazaré"

[Brasil, 2018], de Tiago Melo. Com Ananias de Caldas, Barachinha e Joana Gatis

A cidade de Nazaré da Mata, em Pernambuco, é famosa pelo seu maracatu, e também cenário para a história que envolve mistérios entre seus caboclos de lança, figuras tradicionais da arte local, um pai de santo e pessoas ligadas a igreja evangélica.

"Dora e a Cidade Perdida"

[EUA, 2019], de James Bobin. Com Isabela Merced e Eva Longoria

Em meio a floresta peruana, Dora (Isabela Merced) tem a missão de resgatar seus pais, que foram sequestrados por mercenários. Para isso, ela conta com o seu macaco Botas e amigos que fez na escola. Eles ainda terão que solucionar um grande mistério envolvendo Paratapa, uma antiga cidade perdida dos Incas.