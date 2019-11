Casseta & Planeta leva suas piadas para teatro em São Paulo

Foram cerca de duas décadas de muito sucesso na TV Globo, até uma parada para descansar, mas a trupe Casseta & Planeta sabe que o momento é mais do que propício para colocar suas piadas em dia e vai se reunir desta sexta (15) a domingo (17), no Teatro J. Safra, para curta temporada de “Casseta & Planeta Tour 30 Anxs”, que traz Beto Silva, Claudio Manoel, Hélio de La Pena, Hubert e Marcelo Madureira – Reinaldo não participou por conta de seus compromissos como músico.

O espetáculo conta com imagens de arquivo, atualização de canções, como o “Rap do Vagabundo”, que virou “Rap do Youtuber”, e ainda uma seleção de antigos quadros que fizeram sucesso na TV, além da presença de personagens marcantes, como o Seu Creysson.

Entre as novidades estão homenagens a Bussunda, que morreu em 1998, e à Maria Paula, a “oitava Casseta”, que atualmente segue carreira de psicóloga.